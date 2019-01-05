سوريا: النصرة تسيطر على كامل ريف حلب الغربي... والقاعدة تحشد شمال حماة

سيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على كامل ريف حلب الغربي بعد اشتباكات استمرت لأيام مع فصائل مدعومة من تركيا.

وقال مراسل وكالة سبوتنيك في حلب: إن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) تمكنت بعد اشتباكات دامت لعدة أيام مع مسلحي حركة نور الدين الزنكي من السيطرة على كامل ريف حلب الغربي الذي كان يعتبر المعقل الأخير للزنكي.

وأضاف المراسل أن مسلحي الهيئة تمكنوا أمس الجمعة من دخول بلدة قبتان الجبل، آخر معقل لحركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الغربي، بعد مقتل معظم مسلحي "الزنكي" واستسلام آخرين، فيما لجأ قسم آخر منهم إلى مناطق درع الفرات بريف منبج.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله: إن الطيران الحربي السوري شن عدة غارات استهدفت أرتالا للنصرة في بلدة دارة عزة والفوج ٤٦ وكفرناها أثناء توجه هذه الأرتال إلى غرب مدينة حلب، ما أدى لتدمير عدة آليات للمسلحين ومقتل وإصابة عدد منهم، فيما سجل سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء حلب الجديدة والحمدانية اقتصرت أضرارها على الماديات.

وفي الغضون، أفادت مصادر محلية في ريف إدلب لوكالة سبوتنيك أن مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني وبالاشترك مع مسلحي حراس الدين الموالين لتنظيم القاعدة، أرسلو تعزيزات عسكرية مما تسمى قوات النخبة والتي تحوي على مسلحين أجانب معظمهم صينيون وشيشان وخليجيين من مناطق بجسر الشغور وريف إدلب باتجاه ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وأضافت المصادر أنه شوهدت اليوم أرتال مكونه من عربات ومدرعات والمئات من المسلحين تتجه نحو منطقة سراقب وأريحا.