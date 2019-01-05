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    ميناء الحديدة، اليمن 5 أغسطس/ آب 2018

    متحدث قوات صنعاء: 214 خرقا في الحديدة و33 غارة للتحالف

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، الجيش اليمني بارتكاب 214 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن العميد سريع أن الجيش اليمني أطلق 172 قذيفة باتجاه الأحياء السكنية ومزارع المواطنين ومواقع الجيش منها 108 قذائف على شمال وشرق حيس، و45 قذيفة باتجاه جنوب التحيتا، كما أطلق صاروخين موجهين باتجاه شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

    أحد عناصر انصار الله يقوم بتأمين مظاهرة تندد بالقصف على الحديدة من قبل التحالف العربي
    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
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    وأضاف العميد سريع، أن طيران التحالف شن 33 غارة منها 13 غارة على البقع في مديرية كتاف في صعدة، و10 غارات على مديرية باقم، وأخرى على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

    وذكر أن طيران التحالف نفذ أربع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وأربع غارات على مديرية برط في محافظة الجوف واستهدف بأخرى منطقة حام في مديرية المتون.

    وأشار إلى أن الطيران الاستطلاعي والحربي للتحالف حلق بشكل متواصل في أجواء مديريات ومدينة الحديدة.

    ولفت إلى رصد جرافة تقوم بتحصينات في مديرية حيس إلى جانب رصد تحركات وتعزيزات للجيش من الخوخة باتجاه حيس، وتحركات شمال شرق مدينة الشعب، وشرق بيوت الخباتية وجنوبها وشمال غربها.

    وذكر انه تم رصد أيضا تحركات لعشرات المدرعات والأطقم والسيارات والشاحنات بشكل مكثف من الخمسين إلى الغراسي والعكس ومن الغراسي إلى جامع إخوان ثابت والعكس وتحرك آليات محملة بأفراد من الهناجر إلى الجامع.

    وأكد أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم صدوا محاولات تقدم منها زحفان باتجاه رشاحة الشرقية ورشاحة الغربية في البقع بمديرية كتاف، وآخر باتجاه جبل الصافية بمنطقة الملاحيظ في الظاهر بصعدة، كما كسروا زحفا باتجاه المزارع والمحجر وآل سرة ومحديدة في مديرية باقم شمال صعدة.

    وفي محافظة تعز، قال سريع:

    إن قوات صنعاء أحبطت محاولتي تسلل باتجاه جبل السن في حمير بمديرية مقبنة، وهاجمت مواقع في دار الكاذية بالقحيفة، وباتجاه خط الوازعية مقابل موقع القرن.

    وحسب متحدث القوات المسلحة بصنعاء، أحبطت "أنصار الله" والعسكريون الموالون للجماعة زحفا نحو تبة العصيدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

    ووفقا للعميد سريع، تكبد الجيش خسائر كبيرة ولقي العشرات منهم مصرعهم وأصيب آخرون ولم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم خلال محاولات التقدم.

    وأشار إلى تنفيذ عمليات وصفها بالنوعية على مواقع للجيش في قانية شمال البيضاء، وفي مديرية حيران شمال غربي حجة، ورشاحة الغربية في البقع بمديرية كتاف شرق صعدة.

    وأكد العميد سريع، السيطرة على عدة تباب في رشاحة الغربية بكتاف في صعدة، وتطهير جبل الصرخة في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, أنصار الله, اليمن
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