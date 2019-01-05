ابن راشد عقب 50 عاما في السلطة: أضع بين أيديكم 8 مبادئ للحكم في دبي

توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشكر لكل من قال كلمة تقدير في حقه بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب في خدمة الإمارات.

وغرد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت: "الإخوة والأخوات.. شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور 50 عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني. أعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة.. وإبداعا في العمل.. وتسارعا في المنجزات".

وأضاف حاكم دبي "الإخوة والأخوات، خمسون عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي، نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".

الإخوة والأخوات.. شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني.. وأعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة.. وإبداعا في العمل.. وتسارعا في المنجزات.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2019

وأرفق ابن راشد رابط لتحميل المبادئ الثمانية، وهي أن الاتحاد هو الأساس، لا أحد فوق القانون، نحن عاصمة للاقتصاد، النمو له محركات ثلاثة، مجتمعنا له شخصية متفردة، لا نعتمد على مصدر واحد للحياة، أرض للمواهب، نفكر بالأجيال.

وعلى مدار 50 عاما، دشن محمد بن راشد العديد من المبادرات امتدت إلى أنحاء العالم كافة، لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات، وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين.

الإخوة والأخوات.. خمسون عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة.. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي..نوصي جميع من يتولى مسئولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه https://t.co/Z0UTg3gjNG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2019

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم، أطلق ابن راشد أكثر من 30 مبادرة إنسانية وخيرية ومعرفية، تقدم 1400 برنامج ومشروع وحملة يستفيد منها ما يزيد على 130 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.