وزير خارجية قطر يحذر دول المنطقة من "المراهقة السياسية"

يرى محمد بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، أن افتعال الأزمات وخلق الأعداء ليس بالسياسة الناجحة.

وأوضح عبد الرحمن "المنطقة الآن تحتاج للتنمية الحقيقية لشعوبنا والحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية".

افتعال الأزمات و خلق عدوٍ وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا و الحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

وذكر عبد الرحمن في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت "افتعال الأزمات و خلق عدو وهمي ليس بالسياسة الناجحة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا والحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية".

فإن الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا و توظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها و لا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، "فالشمس لا تغطى بغربال". — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

وأضاف "الحفاظ على حقوق و مكتسبات شعوبنا وتوظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب واشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها ولا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، فالشمس لا تغطى بغربال".

#الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً و أملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي، ففي قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله و منّه نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2019

وشدد وزير الخارجية، على أن الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجا وأملا لما يمكن أن يكون عليه العالم العربي.

وأتم محمد بن عبد الرحمن "في قطر تحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة بفضل الله و منه نراها اليوم، ولن ندخر جهدا للمحافظة عليها".