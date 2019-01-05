رئيس وزراء الأردن يزور واشنطن لبحث المساعدات الأمريكية لبلاده

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة عمر الرزاز، يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، في زيارة تستمر لعدة أيام.

وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن الزيارة تهدف إلى بناء الدعم "لمؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن"، المزمع عقده في لندن نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، فضلا عن بحث سبل تعزيز استفادة القطاعات الصناعية والخدماتية من الفرص التصديرية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وكذلك بحث المساعدات المالية الأمريكية وعلاقات التجارة الثنائية.

وذكر بيان رئاسة الوزراء أن "الرزاز يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة وبشكل خاص العلاقات التجارية والمساعدات الأمريكية للمملكة".

كما يلتقي رئيس الوزراء، خلال الزيارة التي يرافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين، مسؤولين وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص.