وزير يمني يقول إن الحوثيين يجهزون "ضربة عسكرية خطيرة"

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجهز طائرات مسيرة لاستهداف مقر ممثلي ‎الأمم المتحدة في ‎الحديدة.

وبحسب صحيفة "عدن الغد" الموالية للحكومة، أوضح الإرياني أن "الجماعة تريد إلصاق التهمة بتحالف دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأضاف: "سجل المليشيات الإجرامي في هذا المجال حافل من استهداف المستشفيات وحفلات الأعراس والأماكن العامة ومحاولة إلصاق التهمة بالتحالف".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تقصف السعودية بـ8 صوايخ وبيان من الجيش اليمني بشأن الحدود

وتصاعدت الخروقات العسكرية لوقف إطلاق النار في الحديدة، خلال 24 ساعة الماضية، مع نهاية الجولة الثانية من اللقاءات التي يجريها كبير المراقبين الدوليين باتريك كاميرت بين طرفي الحكومة الشرعية والجماعة.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، أن "مسلحي الحوثي ارتكبوا 14 خرقا لإطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة الحديدة غربي البلاد".

في المقابل قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن قوات الحكومة والتحالف، واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بارتكاب 214 خرقا بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف في أجواء مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، بحسب الأمم المتحدة.