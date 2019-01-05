العراق يعلن تدمير 9 أوكار لـ"داعش" في ديالى

أعلن العراق، تدمير 9 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى شرقي البلاد، اليوم السبت، 5 يناير/كانون الأول، خلال عملية عسكرية بإسناد من طيران الجيش.

© REUTERS / SUHAIB SALEM القوات العراقية تشتبك مع عناصر إرهابية شرقي البلاد

القاهرة — سبوتنيك . وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، في بيان لها: "الأبطال في طيران الجيش وخلال إسنادهم لقطعات عمليات ديالى يتمكنون من تدمير 9 أوكار للإرهابيين، و4 عجلات (سيارات) بيك أب، فضلا عن تدمير 4 دراجات نارية ومولدة كهرباء، ومجموعة أنفاق وتجهيزات وبراميل".

وتشن القوات العراقية عمليات تقتيش وتطهير في ديالى لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي"، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات المشتركة، وتحديدا في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، شروع قيادة عمليات ديالى بعملية تفتيش شملت 9 قرى.

ودمر طيران الجيش العراقي، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 3 أنفاق تابعة للتنظيم في منطقة وادي كلال شمال شرقي المحافظة، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.