العراق يعلن تدمير 9 أوكار لـ"داعش" في ديالى

وتشن القوات العراقية عمليات تقتيش وتطهير في ديالى لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي"، بعد يومين من إعلان قيادة العمليات المشتركة، وتحديدا في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، شروع قيادة عمليات ديالى بعملية تفتيش شملت 9 قرى.
ودمر طيران الجيش العراقي، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 3 أنفاق تابعة للتنظيم في منطقة وادي كلال شمال شرقي المحافظة، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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