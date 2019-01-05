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19:37 05 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة مكة، السعودية

    "سلام السعودية" يعرض تجارب شباب 4 قارات

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    تتجه الأنظار خلال يومي "الأحد والإثنين" القادمين إلى مدينة الرياض، حيث فعاليات ملتقى "سلام السعودية" الذي يعرض تجارب شخصيات شبابية من 4 قارات في العالم.

    وتتعرض التجارب الشخصية لهؤلاء الشباب لأجمل مراحل حياتهم المليئة بالمودة، التي قضوها على أرض المملكة العربية السعودية، منذ صغرهم حتى ريعان شبابهم، في حوار مفتوح بمقر مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية، بمشاركة عدد من المهتمين بثقافة المملكة، وتراثها، وتاريخها العريق. وذلك بحسب صحيفة "عكاظ".

    سلام السعودية

    اشتباكات بين المهاجرين الأفغانيين والشرطة اليونانية، وذلك بعد أن أغلقوا مدخل مخيم المهاجرين هيلينكون أثناء زيارة وزير الهجرة يانيس موزاليس إليه في جنوب أثينا، اليونان 6 فبراير/ شباط 2017
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    أمريكا والسعودية في قائمة واحدة... هذه أكثر دول يحلم الشباب بالهجرة إليها
    ويأتي ذلك الحوار ضمن برنامج "قصص سلام" في ملتقى "سلام السعودية"، الذي سيستضيف شبابا من: اليابان، والبرازيل، وأمريكا، وكولومبيا، يتناولون في حوار جماهيري من القلب إلى القلب قصص حياتهم في المملكة، وكيف كان تعايشهم مع الشعب السعودي في جو مفعم بالإخاء، والمعاملة الاجتماعية الحسنة، ومنهم اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي القادسية السعودي، إلتون جوزيه، الذي عاش في المملكة 10 سنوات، وأنشأ أكاديمية لتعليم كرة القدم في البرازيل، تحت مسمى "السعودية".
    ويقابل هؤلاء الشباب 3 شخصيات سعودية هم: أخصائية برامج تطوعية، شمس الصبى، والرحالة السعودي، سعود العيدي، وسفيرة المملكة في مجلس الأمم المتحدة للشباب، رزان العقيل، مع الضيفة ندى شعيب، من مصر، حيث سيشاركون نظرائهم من الدول الأجنبية، تجاربهم في مختلف مجالات الحياة.

    تواصل حضاري
    ويضم الملتقى بين جنباته معارض فنية تجمع طيفا متنوعا من الأعمال التشكيلية، والجرافيتية، والكاريكاتيرية، إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي باستخدام خامات متنوعة، وأساليب فنية عدة، يقدمها نخبة من الفنانين الذين ينتمون إلى مدارس مختلفة.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    ويسعى الملتقى الذي ينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري إلى نشر الصورة الحقيقية للسعودية، التي يجتمع فيها شعبها على المحبة، بوصفها رأسمال المجتمع المسلم ومن القيم الإنسانية والحضارية التي ترتقي به إلى الريادة في حياته.

    ويبرز الملتقى جهود المملكة في دعم التعايش والتواصل الحضاري بين الشعوب واحترام اختلاف الثقافات، وفق ما قامت عليه بلادنا منذ تأسيسها، وبما دعت إليه رؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة نشر ثقافة التعايش والتواصل الحضاري بين مختلف الشعوب والمجتمعات.

    الصورة الذهنية

    ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح الحوار المشترك، وتحفيز تبادل الخبرات عبر الحوار، ونشر ثقافة التعايش السلمي بين مختلف الثقافات، ومبدأ الاحترام المتبادل بين المجتمعات من خلال عرض أفضل الممارسات الحوارية بين أصحاب الثقافات المختلفة، وإبراز جهود المملكة في نشر السلام والمحبة في العالم.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    يذكر أن مشروع "سلام" للتواصل الحضاري، تأسس عام 2015؛ بهدف تعزيز التواصل الحضاري، وتحليل واقع الصورة الذهنية للمملكة، فضلاً عن تجسير التواصل بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، وفق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص، وبمتابعة من اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
    ويصدر المشروع تقارير ومؤشرات كمية ونوعية عن واقع الصورة الذهنية للمملكة، كما يتولى إعداد القيادات الشابة للتواصل الدولي عبر برنامج "تأهيل القيادات الشابة للحوار العالمي"، بهدف إعدادهم للتمثيل الدولي، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية.    

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