بالفيديو والصور... الجيش السوري يضبط ألغاما إسرائيلية وأحزمة ناسفة شرق درعا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بدرعا أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مستودع أسلحة في سهول بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي، بينها قذائف متعددة الأنواع وألغام إسرائيلية الصنع إضافة لأحزمة ناسفة وحشوات وذخيرة متنوعة.

وأكد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" أنه تم العثور على الأسلحة بالتعاون مع الأهالي خلال عمليات البحث والتمشيط بين بلدتي صيدا وأم المياذن شرقي درعا، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من البارود المتفجر وفتائل التفدير السريع منها والبطيء، إضافة لصواعق وقواعد رشاشات ثقيلة وقواعد صواريخ مضادة للدروع وشحنة كبيرة من قذائف الدبابات والألغام الفردية وذخيرة الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وكانت قوى الأمن السورية والشرطة العسكرية الروسية تمكنا بالتعاون مع أهالي درعا في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ضبط مستودع أسلحة وصواريخ ومعدات حربية، بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع، من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في المحافظة.

وخلال الشهر الأخير من العام الماضي 2018، ضبطت الأجهزة الأمنية السورية عدة مستودعات ضخمة في مزارع درعا البلد، وفي أطراف بلدة نصيب الحدودية، بعضها يقع ضمن أنفاق بعمق يراوح بين 6 أمتار و15 مترا، وبعضها يبعد أمتارا قليلة عن الحدود الأردنية، وضمت هذه المستودعات أنواعا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والعتاد الحربي، وذخائر متنوعة، وبينها كميات من الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية الصنع، كما ضمت صواريخ (أرض ـ جو) مع منصات إطلاق خاصة بها، وصواريخ تاو أمريكية الصنع، وصواريخ مضادة للدروع وحشوات قذائف (B9) و (آر بي جي) وقذائف هاون وذخيرة أسلحة متوسطة، وطائرات من دون طيار، ومواد متفجرة وأسمدة خاصة بصنع المتفجرات وقذائف دبابات.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الجيش السوري يضبط ألغاما إسرائيلية وأحزمة ناسفة شرق درعا

كما عثرت الجهات الأمنية على عدة مستودعات أسلحة في مناطق مختلفة من المحافظة، بينها مستودع للأسلحة والذخائر المتنوعة في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، ومستودعا أدوية وأسلحة من مخلفات الإرهابيين على أطراف مدينة نوى بريف درعا الغربي، ضمّا صواريخ "لاو" مضادة للدروع، إسرائيلية الصنع، وصواريخ "مالوتكا" وقاعدة إطلاق لها، وكميات كبيرة من ذخائر الرشاشات المتوسطة والثقيلة من عيار14.5 و23 وكميات كبيرة من مادة "تي إن تي" التي تستخدم في صنع العبوات والمفخخات وقذائف "آر بي جي" وقواذفها وألغاما مضادة للأليات والأفراد، وجهاز شحن لقواعد إطلاق الصواريخ، وقناصات دوشكا وشتاير ومدفعا هاون مع قذائفهما، وكاميرات حرارية وغيرها.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الجيش السوري يضبط ألغاما إسرائيلية وأحزمة ناسفة شرق درعا

كما عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفع مزدوج كهربائي ومدافع "بي 9" وأجهزة اتصال لاسلكية فضائية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية وريفي القنيطرة وحمص.

الجدير بالذكر أن معظم عمليات العثور على مستودعات أسلحة الإرهابيين ومخلفاتهم في الكثير من المناطق السورية تتم بمساعدة الأهالي الذين رفضوا مغادرة بيوتهم ومساكنهم كي لا يتركوها ليعيث بها الإرهابيون فسادا وتخريبا.