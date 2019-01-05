دمشق: أعمال التحالف الدولي تهيئ لبقاء تنظيم "داعش"

اتهمت دمشق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالقيام بأعمال تصب في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين تنظيم "داعش" الإرهابي من البقاء والتمدد من جديد.

وبحسب "سانا"، فقد وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن "الجرائم التي ترتكبها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية وكان آخرها في قريتي الكشكية والشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

© Photo / SANA دمشق تطالب مجلس الأمن مجددا بوقف جرائم التحالف الدولي بحق السوريين

واعتبرت الخارجية أن "استمرار دول التحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم يؤكد ضرورة التصدي لاستخفاف دول "التحالف" بميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأحكام القانون الدولي".

وأضافت الخارجية: "أعمال التحالف غير الشرعي وممارساته منذ نشأته لا تصب سوى في خانة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين تنظيم "داعش" الإرهابي من البقاء والتمدد من جدي"د.

وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف ما أسمته "هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية ومعاقبة مرتكبيها".

وكانت غارات للتحالف الأمريكي على بلدة الشعفة بريف دير الزور يوم الخميس أمس الأول أدت إلى مجزرة قتل على أثرها 11 مدنيا وألحقت دمار كبير في المنازل السكنية.

وقالت مصادر أهلية "إن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي شنت مساء اليوم عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة"، وفقا لوكالة "سانا".

وطالبت سوريا مرارا عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر التحالف الأمريكي بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيل التحالف خارج مجلس الأمن في آب 2014 ناهيك عن تدميره جميع الجسور على نهر الفرات والبنى التحتية في مئات التجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.