بيان من الرئاسة المصرية بشأن "أمن واستقرار السودان"

القاهرة —سبوتنيك. أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، معربا عن رضاه عن مسار العلاقات بين البلدين في ظل اللقاءات الأخيرة بين المسؤولين من الجانبين.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah مظاهرات السودان تتصاعد... مسيرات نحو القصر الجمهوري والبرلمان

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، المساعد الأول للرئيس السوداني، وذلك بحضور كلٍ من السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة".

وتابع البيان أن السيسي أكد "اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة… وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وأضاف أن "اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، الذي توج مؤخرا بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا التي عقدت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالخرطوم، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري".

وكونت مصر والسودان آلية تشاور رباعية بين وزيري الخارجية ورئيسي جهازي الاستخبارات بالبلدين لبحث التعاون الثنائي والتغلب على الخلافات السابقة على خلفية مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على مجرى نهر النيل، والذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.

ويشهد السودان، منذ نحو أكثر من أسبوعين، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ أسفرت مواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.