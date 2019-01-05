إنشاء مرکز تجاري للإيرانيين في دمشق

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا عن إنشاء مرکز تجاري للإيرانيين في المنطقة الحرة بدمشق، في المستقبل القريب.

ERIC THAYER جون بولتون يصل إسرائيل لبحث القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا وأوضح أنه خلال هذه الزيارة، تمت متابعة أمور أساسية أخری، ومنها إنشاء شرکة النقل المشتركة بين إيران والعراق وسوريا لنقل البضائع الإيرانية، عبر العراق إلی سوريا.

ولفت کاشفي إلی أنه تم استعراض ملفات أخری، مثل إمکانية التبادلات المالية عبر مصارف البلدين، وتسهيل حرکة النشطاء التجاريين للبلدين، قائلا: "إنه وبعد إرساء الأمن في سوريا توفرت أرضیة خصبة للنشطاء في القطاع العام الإيراني للمشارکة في إعادة إعمار وسد حاجات سوريا ، ويجب علينا اغتنام هذه الفرصة".

وصرح رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، کيوان کاشفي، بأن هناك رغبة کبيرة لدی الحکومة والقطاع الخاص في سوريا، لتعزيز مستوی العلاقات الاقتصادية مع إيران، قائلاً: يتم تبادل وفود اقتصادية بين البلدين، في المستقبل القريب.