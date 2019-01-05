"أنصار الله" تعلن استعادة 3 مواقع غربي اليمن بعد معارك مع الجيش

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم السبت، سيطرتها على مواقع للجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، في محافظة البيضاء غربي اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah مقتل القيادي في "القاعدة" جمال البدوي إثر غارة أمريكية في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع تابعة للجيش اليمني في جبهة قانية في الوهبية شمال البيضاء، تمكنوا خلالها من السيطرة على ثلاثة منها".

وأضافت أن العملية ألحقت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش اليمني.

وفي سياق متصل أفادت "المسيرة" بأن مقاتلي الجماعة شنوا عمليتين هجوميتين على مواقع عسكرية في منطقتي بيت السنتيل والزرقة بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف، لافتة إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الحكومية.

كانت الجماعة قد أعلنت، قبل أسبوعين عبر المسيرة، عن أن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات وتحصينات لقوات تابعة للتحالف والجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.