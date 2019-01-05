سياسي لبناني: باسيل عرض على الحريري دعوة سوريا لقمة بيروت والأخير لم يتجاوب

قال المحلل السياسي اللبناني، وسيم بزي، إن بعض المعلومات تشير إلى إمكانية دعوة لبنان إلى لقاء عربي على مستوى المندوبين في الجامعة العربية خلال أيام، وأن الخطوة تهدف لطرح حضور سوريا للقمة الاقتصادية في بيروت.

© AFP 2018 / Raad Adayleh صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، أن هناك نظرتين للأمر، الأولى ترى ضرورة حضور سوريا للقمة الاقتصادية بعد تأمين المظلة السياسية، والثانية تفضل أن يحسم الأمر بعد عودة السفارات العربية كافة إلى دمشق، ومن بعدها حضور سوريا للقمة العربية في تونس، مارس/ آذار المقبل.

وتابع، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل طرح مسألة دعوة سوريا للقمة الاقتصادية، خلال لقاء مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ يومين، إلا أن الحريري لم يبد أي تجاوب بشأن الطرح، وأن ذلك يزيد من عملية الانقسام اللبناني العمودي التاريخي، الذي يمتد لنحو 7 سنوات، خاصة أن الحريري يرفض التواجد السوري لأسباب سياسية وشخصية.

واستطرد، أنه من غير الممكن أن تستثني سوريا من قمة في لبنان، الذي يرتبط بسوريا بمستويات عدة، وأن تشكيل الحكومة مستمر باستمرار الخلاف على الملفات الداخلية والخارجية، وعلى راسها الملف السوري.

وأشار، إلى ضرورة أن تشكل قمة بيروت المخرج الأول لعودة سوريا إلى الجامعة، خاصة أن عملية العودة لم تعد جوهرية، وأن الأمر يرتبط بالتوقيت فقط، ما إن كان خلال القمة الاقتصادية في بيروت، أو القمة العربية في تونس.

القمة الاقتصادية

من المقرر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من الشهر الجاري، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية، فيما تبذل بعض الدول العربية مشاورات مكثفة بشأن دعوة سوريا للقمة.