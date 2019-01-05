"حماس" تعتقل 5 أشخاص للاشتباه باقتحامهم محطة داعمة للرئيس عباس

ألقت حركة حماس القبض على 5 أشخاص، للاشتباه في اقتحامهم محطة تليفزيونية داعمة للرئيس محمود عباس.

وقالت "رويترز" إن وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة "اعتقلت اليوم السبت خمسة فلسطينيين للاشتباه باقتحامهم مكتب تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم الرئيس محمود عباس".

© Sputnik . Andrei Stenin الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال "مهندس حماس"

وأكدت الحركة أن "كل الخمسة المشتبه بهم موظفون سابقون بالسلطة الفلسطينية وتم وقف مرتباتهم في الآونة الأخيرة. ولم يصدر رد فعل من السلطة الفلسطينية".

وقالت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حماس في غزة إن "وزارة الداخلية والأمن الوطني لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة".

وكان أشخاص قد اقتحموا مكتب المحطة بغزة وحطموا كاميرات ومعدات تحرير وبث. وأنحى مسؤولو المحطة على الفور باللوم على حماس في هذا الهجوم، ويتبع تلفزيون فلسطين هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ويبث مواد مؤيدة لعباس.

وأكد هذا الحادث التوترات بين السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس ويدعمها الغرب ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وحركة حماس التي تحكم غزة.