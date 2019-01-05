مقتل امرأة وطفلها وإصابة 16 مدنيا بقصف مدفعي في اليمن

قتل شخصان وأصيب 16 بقصف مدفعي استهدف، مساء اليوم السبت، حيا سكنيا في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة —سبوتنيك.وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، وكالة "سبوتنيك"، بأن "قصفا بقذائف المدفعية يعتقد أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) نفذته، استهدف حي 7 يوليو السكني شمال مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفلها وإصابة 16 آخرين".

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.