القوات العراقية تدمر 10 أنفاق و12 وكرا في جزيرة تكريت

أعلن مركز الإعلام الأمني، عن تدمير 10 أنفاق و12 وكراً لـ"الارهابيين" وإلقاء القبض على أحد عناصر "داعش" وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية في عمليات تفتيش بجزيرة تكريت.

وأضاف المركز، إن "قوات مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش تشرع بعملية تفتيش في جزيرة تكريت، وتتمكن من تدمير 10 أنفاق وموقع يحتوي على 5 أوكار للإرهابيين و7 أوكار أخرى تحتوي مواد غذائية وأعتدة وأفرشة". وفقا لـ "السومرية نيوز".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani العراق يعلن تدمير 9 أوكار لـ"داعش" في ديالى

وأشار المركز، أن "القوة دمرت أيضا كرفان مخبأ تحت الأرض يحتوي على مواد غذائية ومرأب للعجلات مخفي تحت الأرض أيضاً، فضلا عن تدمير وكر يحتوي مواد لوجستية ووقود من قبل طيران الجيش"، لافتا الى أن "العملية نتجت أيضاً عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن العراق، تدمير 9 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى شرقي البلاد، خلال عملية عسكرية بإسناد من طيران الجيش.

ودمر طيران الجيش العراقي، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 3 أنفاق تابعة للتنظيم في منطقة وادي كلال شمال شرقي محافظة ديالى، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.