احتجاجات السودان... رئيس الوزراء يكشف الحل الوحيد للأزمة

قال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، إن الحل الوحيد للأزمة الحالية يمكن أن يحدث عام 2020، مشيرا إلى أن هناك مندسين يستغلون المظاهرات لتخريب الوطن.

وتشهد السودان احتجاجات واسعة ضد الأوضاع السياسية، ومطالبات بتنحي الرئيس عمر البشير.

© AP Photo / Sudanese Activist بعد تصاعد الاحتجاجات... السودان يعلن قرارا جديدا بشأن الخبز

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية " سونا " عن موسى قوله، اليوم السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري، خلال اللقاء التشاوري مع قادة الأجهزة الإعلامية بمجلس الوزراء: "المخرج الوحيد للسودانيين من الأزمة السياسية ، هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2020".

وأضاف: "لا بد من قبول رأي الشعب والاحتكام له عبر انتخابات حرة نقبل نتائجها، لأن التدخل السياسي في المظاهرات غير لائق، والوصول إلى الحكم على أشلاء الوطن جريمة مكتملة الأركان".

وتابع موسى: "تجتهد في الوفاء بحقوق المواطن الأساسية، لكنها تعمل في بيئة غير مواتية".

وأسفرت مواجهات المتظاهرين مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وقالت الحكومة السودانية، إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.