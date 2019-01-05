الجزائر: مهمة لرئيس أركان الجيش بالذخيرة الحية

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يقوم في الفترة من 6 إلى 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

✅الفريق أحمد #قايد_صالح يقوم بزيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة pic.twitter.com/gmf9FJ2i4J — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 22, 2018

وأوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح سيشرف خلال هذه الزيارة على "تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثانية".