على خلفية الاحتجاجات... البشير يجري تعديلات حكومية

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، تعديلات حكومية.

وأصدر البشير تعديلات تقضي بتعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة، خلفا لمحمد أبو زيد مصطفى، والذي أعفي من منصبه في وقت سابق من اليوم.

#السودان #سونا| أصدر رئيس الجمهورية #المشير_عمر_البشير اليوم مرسوما جمهوريا وعددا من القرارات الجمهورية بتعيين وزير، وأمناء عامين ووكيل ومدراء عامين كالتالي:

١- مرسوم جمهوري بتعيين السيد الخير النور المبارك وزيرا للصحة.https://t.co/DH2Eb8ZOvu pic.twitter.com/yPv2SeTLyF — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) January 5, 2019

وعين عصام الدين محمد عبد الله أمينا عاما لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينا عاما لدار الوثائق القومية، وبابكر جابر أحمد كبلو وكيلا لوزارة الصحة.

وأصبح عبد المنعم السني أحمد مشرفا عاما على "النيباد"، (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا")، وأحمد عبد القادر محمد أمينا عاما للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وشمل القرار الجمهوري تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما عين السفير العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.

يشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

مما أدى لاحتجاجات عمت مختلف المدن السودانية في الأسبوعين الماضيين، ووقع بسببها قتلى وجرحى باعتراف من الحكومة في الخرطوم.