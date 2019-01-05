السلطات السورية تلقي القبض على مزوري عملة ومروجي مخدرات

ألقت الجهات المختصة السورية القبض على مزور عملة سورية في مدينة اللاذقية وعلى ثلاثة أشخاص يروجون للمخدرات في العاصمة دمشق.

ذكر الموقع الإلكتروني "لوزارة الداخلية" السورية أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على شخص يقوم بتزوير العملة وذلك بعد العثور في منزله على آلة طباعة ملونة وجهاز كمبيوتر محمول واثنتي عشرة قطعة نقدية مزورة من فئة الألفي ليرة سورية تحمل جميعها الرقم نفسه وأدوات كان يستخدمها في عملية التزوير.

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واعترف المتهم بقيامه بتزوير العملة من فئة ألف وألفين ليرة سورية وترويجها من خلال التجول ليلاً في أحياء مدينة اللاذقية وتصريف هذه المبالغ.

واسترد فرع الأمن الجنائي العملة المزورة التي روجها المقبوض عليه ويجري العمل على تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

كما ذكر موقع الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض على شخصين من مروجي المخدرات وذلك من خلال المتابعة الحثيثة وملاحقة مروجي المواد المخدرة.

وضبط بحوزة الشخصين 7410 حبات كبتاغون و450 غرام من مادة الحشيش المخدرة وميزاناً إلكترونياً، كما ضبط شخص آخر ومعه كمية 17 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة ومسدس حربي داخل سيارته.

وبين الموقع أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقهم.