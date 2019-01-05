السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق: نجل صالح لم يتهيأ للعب أي دور سياسي

وقال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني: "من الأمور الطريفة أن الجميع يسأل عن صلتي بالأخ أحمد علي عبد الله صالح، وهو طبعا وشهادة للتاريخ صالح أحسن في تربية أولاده، وفي نفس الوقت نأى بهم عن شوائب حياة السلطة".
وأضاف: "كانت فكرة توريث صالح السلطة لابنه فكرة قاتلة، خلقت عصب المعارضة السياسية لحكم صالح، وخلقت التباس أن صالح ليس جمهوريا ويريد أن يورث لأولاده؛ الأحزاب والسلطة لا يمكن توريثهما إلا في نظام ملكي".
وتابع: "نحن مع أحمد صالح، نحن في أن يغادر دائرة العقوبات وسنقف معه في أي محنة قد يواجهه، ولكننا نحن كائنات الشوق الآتي إلى نظام جمهوري يمني، لن نورث، ولا يمكن أن نقبل بعمل صيغة تجعل من حزب المؤتمر العام ملكية خاصة".
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