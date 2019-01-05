السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق: نجل صالح لم يتهيأ للعب أي دور سياسي

رفض أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني على عبد الله صالح فكرة توريث السلطة، لافتا أن "الأحزاب والسلطة لا يمكن توريثهما إلا في نظام ملكي".

وقال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" اليمني: "من الأمور الطريفة أن الجميع يسأل عن صلتي بالأخ أحمد علي عبد الله صالح، وهو طبعا وشهادة للتاريخ صالح أحسن في تربية أولاده، وفي نفس الوقت نأى بهم عن شوائب حياة السلطة".

© AP Photo / STR أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده

وأضاف الصوفي في حوار مع " سبوتنيك " ينشر الجزء الأول منه غدا الأحد 6 يناير / كانون الأول الجاري: أحمد صالح لم يتهيأ بعد لأن يلعب أي دور سياسي، فأحمد قائد عسكري في ظل أبيه ولكنه لم يستطع أن يشق لنفسه طريقا يجعله متفردا".

وأضاف: "كانت فكرة توريث صالح السلطة لابنه فكرة قاتلة، خلقت عصب المعارضة السياسية لحكم صالح، وخلقت التباس أن صالح ليس جمهوريا ويريد أن يورث لأولاده؛ الأحزاب والسلطة لا يمكن توريثهما إلا في نظام ملكي".

وتابع: "نحن مع أحمد صالح، نحن في أن يغادر دائرة العقوبات وسنقف معه في أي محنة قد يواجهه، ولكننا نحن كائنات الشوق الآتي إلى نظام جمهوري يمني، لن نورث، ولا يمكن أن نقبل بعمل صيغة تجعل من حزب المؤتمر العام ملكية خاصة".