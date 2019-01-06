احتجاجات السودان... قوى شبابية تعلن استمرار المظاهرات

قالت تنسيقية ما يطلق عليه "تيار الثورة السودانية" إن الأحداث تتسارع في الساحة السياسية العامة في السودان، في إشارة إلى الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.

وأضاف البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أمس السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري: "تتزامن تلك الأحداث مع إنهيار خطير، وتفكك مسكوت عنه، يقود البلاد إلي الهاوية".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY احتجاجات السودان... رئيس الوزراء: يمكن حل الأزمة عام 2020 بهذه الطريقة

وتابع البيان: "كان لزاما علينا باعتبارنا قوى شبابية نشطة الإسراع لتدارك الوطن قبل انفراط عقده، وجرت في هذا الإطار اتصالات متعددة واجتماعات مازالت مستمرة بين القوى الشبابية المتعددة".

وتابعت البيان: "قوي التنسيقية اتفقت على إعلان تنسيقية مشتركة و منعقدة على مدار الساعة بين كل القوى الشبابية في الداخل والخارج، والوقوف بقوة مع الحراك الثوري".

وذكر البيان أن تنسيقية ما يطلق عليه "تيار الثورة السودانية القومية" يضم عدة حركات سياسية أبرزها (حركة 27 نوفمبر — الحراك الوطني الموحد — الحراك الشعبي السوداني للتغيير — تجمع قوى التغيير الميداني — مغتربون لأجل عيون الوطن — منصة السودانيين اللا حزبيين الأحرار — مؤتمر شباب السودان — تجمع النشطاء السودانيين بالخارج".

ويشهد السودان احتجاجات واسعة ضد الأوضاع السياسية، ومطالبات بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأسفرت مواجهات المتظاهرين مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.