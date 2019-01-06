حادث بالرياض... الشرطة السعودية تنشر 4 صور لـ"أداة الجريمة"

نشرت الشرطة السعودية 4 صور لحادث وقع في مدينة الرياض، أمس السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

© Sputnik . Konstantin Chalabov قرار سعودي جديد بخصوص "التفحيط" في المملكة

ونشرت الصفحة الرسمية لـ" المرور السعودي " على "تويتر" 4 صور، قال إنها ترصد السيارة، التي استخدمها أحد الأشخاص في "التفحيط" حتى تسبب في وفاة شخص، في حي العريجاء، بمدينة الرياض.

وقالت الصحيفة السعودية إن المتهم حاول إخفاء السيارة والهرب في أحد محافظات المنطقة، لكن الشرطة تمكنت من ضبطه، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.

وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

مرور منطقة الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في حي العريجا وتسبب في وفاة أحد المشاة، وقد حاول إخفاء المركبة والهروب في أحد محافظات المنطقة وتم بعون الله ضبطه وضبط مركبته، وجاري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة. #المرور_السعودي pic.twitter.com/RdcFtfjmE3 — #المرور_السعودي (@eMoroor) ٥ يناير ٢٠١٩

وفي فبراير / شباط الماضي، قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية إنشاء ساحة برياضة السيارات "التفحيط" للحد من حدوث ذلك في الشوارع.