تحذيرات من عاصفة ثلجية تجتاح ليبيا واستعدادات لمواجهتها

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات، شرقي البلاد، الملازم حسن أبو أكريم، اليوم الأحد، عن رفع حالة الاستعداد القصوى في مناطق الجبل الأخضر لمواجهة العاصفة الثلجية وغزارة الأمطار التي تشهدها تلك المناطق، مطالباً كافة المواطنين الالتزام بالحيطة والحذر بالطرقات الجبلية.

بنغازي — سبوتنيك. وقال أبو أكريم في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "مديرية أمن شحات أصدرت تعليمات للأفراد والوحدات الأمنية بالاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية التي ستشهدها مناطق الجبل الأخضر ابتداءً من مساء اليوم"، مؤكداً على أن "كل الأقسام والمراكز ولا سيما قسم المرور برفع حالة الاستعداد والإبقاء على جاهزية كاملة لمواجهة العاصفة بكل ارتداداتها".

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وطالب الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في مدينة شحات "المواطنين ضرورة التزام بالحيطة والحذر والامتناع عن التنقل خلال أوقات اشتداد العاصفة وسلك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة"، مشيراً إلى أنه "يجب على المواطنين الحذر من التنقل على الطرقات العامة نظراً لهطول الأمطار الغزيرة على المدينة وضواحيها والتي قد تتسبب في حوادث مرورية لذلك يجب الالتزام والتقيد بإرشادات الجهات الأمنية".

وحذر أبو أكريم كافة المواطنين من "خطر تدنى مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض بالإضافة إلى "خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة لتساقط الأمطار والثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية".

يشار أن عدد من ببلديات في ليبيا أعلنوا عن تعطيل المدارس والجامعات يوم الأحد والاثنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.