قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني بحي الصالحين في حلب (صور)

انهار مبنى سكني في حي الصالحين في حلب، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شاب في حين لا يزال مصير عائلتين مجهولا مع استمرار محاولات انتشال أفرادهما من تحت الأنقاض.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب: إن مبنى سكنيا مؤلفا من أربعة طوابق انهار منتصف ليل السبت- الأحد، وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان وانتشلت امرأة في الخمسينيات وتم إسعافها إلى مشفى الرازي حيث فارقت الحياة، كما أصيب شاب في العشرين من عمره إصابات خطيرة وتم نقله إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

© Sputnik . Ali Hashem بانهيار مبنى سكني بحي الصالحين في حلب

وأضاف المراسل أن أفراد عائلتين من سكان المبنى المنهار لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وأن فرق الإنقاذ تبذل ما بوسعها للوصول إليهم، دون معرفة ما إذا كان بينهم من لا يزال على قيد الحياة.

وأشار المراسل إلى أن سبب سقوط البناء هو ما أصابه من تصدعات ناجمة عن التفجيرات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي سقطت في محيطه خلال سنوات الحرب، والتي أطلقت من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب، لافتا إلى أن أهالي البناء ناشدوا منذ نحو أربعة أيام الجهات المعنية بمعالجة التصدعات التي لحقت في البناء المذكور.

© Sputnik . Ali Hashem بانهيار مبنى سكني بحي الصالحين في حلب

وأوضح المراسل أن العديد من الأبنية السكنية في حلب مهددة بالمصير نفسه، حيث انهار منذ أيام قليلة بناء آخر في حي الشعار.

ونقل المراسل عن أهالي حي الصالحين تأكيدهم أن العديد من أبنية الحي مهددة بالانهيار نتيجة تصدعها جراء التفجيرات الإرهابية خلال السنوات السابقة، كما أن الحي يعاني من تهتك في شبكة مياه الشرب والصرف الصحي ما أدى بدوره إلى إلحاق الأذى بأساسات هذه الأبنية.