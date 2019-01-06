21 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" في معارك مع الجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في قرية الحقب جنوب مديرية دمت شمال الضالع، كانت في طريقها إلى الجبهة".
على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "4 من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب 6 آخرين بقصف مدفعي للجيش استهدف ثكنات في مناطق الحرير ووادي جديد شمال تعز".
ونقلت وكالة "سبأ"، عن ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن القصف "جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية".
وكانت امرأة قُتلت وطفلها في حين أصيب 16 آخرون، بقصف مدفعي استهدف حي 7 يوليو شمال مدينة تعز، تُتهم جماعة أنصار الله بتنفيذه.
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