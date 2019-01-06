21 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" في معارك مع الجيش اليمني

سقط 11 قتيلا وجريحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف شنه الجيش اليمني المدعوم من التحالف بمحافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في قرية الحقب جنوب مديرية دمت شمال الضالع، كانت في طريقها إلى الجبهة".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تقصف السعودية بـ8 صوايخ وبيان من الجيش اليمني بشأن الحدود

وأضاف أن "القصف أسفر عن مقتل 7 من عناصر المليشيا، وإصابة 4 آخرين وتدمير طقم تابع لها".

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "4 من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب 6 آخرين بقصف مدفعي للجيش استهدف ثكنات في مناطق الحرير ووادي جديد شمال تعز".

ونقلت وكالة "سبأ"، عن ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام، إن القصف "جاء بعد استهداف المليشيا للمدنيين في الأحياء السكنية".

وكانت امرأة قُتلت وطفلها في حين أصيب 16 آخرون، بقصف مدفعي استهدف حي 7 يوليو شمال مدينة تعز، تُتهم جماعة أنصار الله بتنفيذه.