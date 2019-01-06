الجيش الروسي يوزع أكثر من 2 طن من المواد الغذائية على مخيم اليرموك

أعلن المتحدث الرسمي باسم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، إدوارد تيتوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي قام بتوزيع حوالي 2 طن من المواد الغذائية إلى ساكني مخيم اليرموك في ضواحي دمشق.

دمشق — سبوتنيك. وقال تيتوف للصحفيين: "الناس الذين يعيشون هنا، في محافظة دمشق، يتواجدون في أسوأ الظروف، وظروف غير صحية، ويفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة".

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وأضاف المتحدث الروسي: "نفذ اليوم مركز المصالحة عملا إنسانيا، حيث تم توصيل طنين من المواد الغذائية بما في ذلك وللأطفال بالكميات اللازمة".

هذا وعاد مخيم اليرموك الذي كان يقطنه لاجئون فلسطينيون إلى جانب مواطنين سوريين إلى سيطرة الحكومة السورية في الحادي والعشرين من أيار/مايو من العام الماضي، بعدما كان تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة وعدد من التنظيمات المسلحة.

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، سيرغي سالوماتين، في وقت سابق، أنه منذ بدء التسوية، قام المركز بتوصيل 2030 شحنة غذائية، بإجمالي وزن 3193 طن.