ظهور مفاجئ لأمير قطر ووالده

وحضر الأمير ووالده ختام بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال في نسختها السابعة، حسب وكالة الأنباء القطرية.
سمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يشهدان ختام بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال في نسختها السابعة والعشرين والتي ينظمها الاتحاد القطري على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.#قنا pic.twitter.com/tQ4GlOpA6Z— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2019
وينظم الاتحاد القطري البطولة على مجمع ملاعب خليفة الدولي للتنس والإسكواش.
وفاز الإسباني روبرتو باويتستا آغوت بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه؛ بتغلبه مساء السبت على منافسه التشيكي توماس بيرديتش.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)