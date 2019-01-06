لماذا قال وزير سوداني "نموت على وجهنا"

قال وزير سوداني، "نموت على وجهنا" وذلك بعد أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات التى اندلعت في بلاده.

وقال وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشارة جمعة أرو، إن "السودان سيتطور بالعمل وليس بالحكومة وحدها أو التفاؤل"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH قبل ساعات من مسيرات القصر الجمهوري... البشير يصدم مطالبيه بالتنحي (فيديو)

وتابع الوزير في اللقاء التشاوري لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ معتز موسى بقادة الأجهزة الإعلامية بمجلس الوزراء اليوم — ليس مع اليأس حياة، ونقف صامدين ونموت على وجهنا من أجل أن يتطور السودان.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

مما أدى لاحتجاجات عمت مختلف المدن السودانية في الأسبوعين الماضيين، ووقع بسببها قتلى وجرحى باعتراف من الحكومة في الخرطوم.