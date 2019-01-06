السعودية تخرج عن صمتها لأول مرة و"تفضح" الأمم المتحدة بشأن اليمن

وأكد السفير آل جابر، في حديث لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن "ذلك يعد مؤشرا على عدم قدرة الأمم المتحدة على استخدام تلك المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسلطة المليشيا الحوثية بسبب ممارساتهم".
وقال السفير آل جابر، إن "مليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها منذ سنوات وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة".
السفير آل جابر: ميليشيات #الحوثي.. تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها pic.twitter.com/v6Apc4DKTh— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 5, 2019
واستغرب مواصلة صمت بعض منظمات الأمم المتحدة عن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي وسرقتها وإعاقتها لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، محذرا من أن الصمت على جرائم ميليشيا الحوثي سيزيد من ممارساتها السيئة.
وطالب السفير السعودي، منظمات الأمم المتحدة بالتحدث بصراحة والكشف عن الحقائق التي تعترض أعمالهم بسبب تصرفات مليشيا الحوثي وهذا سيجعلها في موقع قوي لمواجهة ممارسات الحوثي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)