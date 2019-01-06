في 11 شهرا... كيف تعامل بن نايف مع بؤرة للإرهاب

تعاملت المملكة العربية السعودية مع بؤرة للإرهاب في منطقة الدمام، خلال 11 شهرا.

وأطلق أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز مشروعا، لتطوير منطقة العوامية التى كانت تعتبر ملجأ للإرهاب والتطرف في المملكة، حسب صحيفة الوطن السعودية.

منطقة صغيرة في وسط #العوامية بالسعودية تحولت من بؤرة للإرهاب إلى مركز حضاري ، بينما آلاف الهكتارات في إقليم الأحواز العربي حولتها إيران من مزارع وممرات للمياه إلى مستوطنات فارسية.https://t.co/qb3v62dBxV pic.twitter.com/AwGH7GYLtQ — عبدالله آل يعن الله (@abo_asseel) January 5, 2019

وبعد 11 شهرا من العمل المتواصل، تم تطوير العوامية بـ6 عناصر منها مركز ثقافي كبير.

وتم توفير سوقا شعبيا ومواقف للسيارات ومسطحات خضراء.