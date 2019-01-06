إطلاق اسم "أم الإمارات" على مبنى بأبوظبي

أطلقت الإمارات اسم "أم الإمارات" على أحد المباني بأبوظبي.

ووجه حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بإطلاق اسم "أم الإمارات" "فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على أحدث مبنى أكاديمي بجامعة أبوظبي"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة "على اعتزاز الجامعة وتشرفها بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن "هذا المبنى يحمل اسما غاليا على قلوبنا جميعا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" التي يسكن حبها في قلوب وأفئدة المواطنين والمقيمين والتي امتد عطاؤها الوطني إلى مختلف بقاع الأرض فهي "سيدة العطاء".