ماذا وجد الأمن الوطني المغربي في أحد موانىء المملكة

وأوضحت المديرية أن "إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة كانت قد مكنت من العثور على شحنات المخدرات المحجوزة داخل تجويف وسط شاحنة موصولة بمقطورة للنقل الدولي، بعدما تم ضبطها بأحد أرصفة الميناء".
وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تواصل أبحاثها وتحرياتها "بغرض توقيف كل المتورطين في هذه القضية، والكشف عن امتدادات وارتباطات الشبكة الإجرامية التي يشتبه تورطها في محاولة تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات".
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