ماذا وجد الأمن الوطني المغربي في أحد موانىء المملكة

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy توتر جديد بين المغرب والبوليساريو على طريق "رالي باريس"

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن "كمية المخدرات التي حجزتها مصالح الأمن الوطني، أمس السبت بميناء طنجة المتوسط، بلغت 13 طنا و750 كيلوغراما من مخدر الحشيش"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء

وأوضحت المديرية أن "إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة كانت قد مكنت من العثور على شحنات المخدرات المحجوزة داخل تجويف وسط شاحنة موصولة بمقطورة للنقل الدولي، بعدما تم ضبطها بأحد أرصفة الميناء".

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تواصل أبحاثها وتحرياتها "بغرض توقيف كل المتورطين في هذه القضية، والكشف عن امتدادات وارتباطات الشبكة الإجرامية التي يشتبه تورطها في محاولة تهريب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات".