محمد بن زايد في باكستان... وهذا من كان في استقباله

ووصل محمد بن زايد إلى إسلام آباد اليوم الأحد، في زيارة رسمية، بدأت باستقبال عمران خان له في المطار.
خبر | #محمد_بن_زايد يصل إسلام آباد#وامhttps://t.co/MAqL1tK7kC pic.twitter.com/AOlJro0x0C— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 6, 2019
وتناولت جلسة المباحثات التى عقدت بين محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني، "تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وبدأت الإمارات مساعدة باكستان وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع بتنفيذ 40 مشروعا تنمويا وإنسانيا في باكستان، بتكلفة تبلغ 736 مليون درهم / 200 مليون دولار أمريكي.
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