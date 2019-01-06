محمد بن زايد في باكستان... وهذا من كان في استقباله

اجتمع محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ووصل محمد بن زايد إلى إسلام آباد اليوم الأحد، في زيارة رسمية، بدأت باستقبال عمران خان له في المطار.

وتناولت جلسة المباحثات التى عقدت بين محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني، "تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبدأت الإمارات مساعدة باكستان وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع بتنفيذ 40 مشروعا تنمويا وإنسانيا في باكستان، بتكلفة تبلغ 736 مليون درهم / 200 مليون دولار أمريكي.