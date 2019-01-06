محمد بن راشد يطرح "وثيقة الخمسين" لتحسين جوانب الحياة في دبي

وقال ابن راشد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "الإخوة والأخوات.. هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال ٢٠١٩".

وأشار محمد بن راشد إلى أن "وثيقة الخمسين" سيتم تجديدها في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني من كل عام.

وأرفق حاكم دبي مع تغريدته نص الوثيقة للاطلاع عليها، والتي تتألف من 9 بنود، هي "خط دبي للحرير ورسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي وإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية وتطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن وطبيب لكل مواطن وتحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة واكتفاء ذاتي من الماء والغذاء في عشر بيوت مواطنينا وإنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها وأخيرا تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي".

الإخوة والأخوات.. هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال ٢٠١٩.. الوثيقة سنجددها سنويا في الرابع من يناير كل عام.. والله الموفق أولاً وأخيراً.. https://t.co/erBZYfGQA5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2019

​وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "وثيقة الخمسين"، بمناسبة مرور 50 عاما على توليه أول منصب في خدمة الإمارات.

وعلى مدار 50 عاما، دشن محمد بن راشد العديد من المبادرات امتدت إلى أنحاء العالم كافة، لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات، وتقديم يد العون للفقراء والمحتاجين.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم، أطلق ابن راشد أكثر من 30 مبادرة إنسانية وخيرية ومعرفية، تقدم 1400 برنامج ومشروع وحملة يستفيد منها ما يزيد على 130 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.