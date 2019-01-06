تسجيل
14:31 06 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المفاوضات اليمنية في السويد بين أنصار الله ووفد الحكومة اليمنية

    "أنصار الله" تشترط قبل جولة المشاورات الجديدة وتوجه اتهاما لـ"التحالف العربي"

    © Sputnik . Katia Tohma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    أعلن وفد صنعاء التابع لجماعة أنصار الله في اليمن، تمسكه بضرورة الموافقة المبدئية على إطار عام للمفاوضات قبل الذهاب إلى جولة جديدة من مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية.

    ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"الحوثيين"، عن مصدر في الوفد، قوله إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث أشاد خلال لقائه بالوفد، اليوم الأحد، بتمسك الطرف الوطني باتفاق ستوكهولم"، وشدد على "ضرورة استكمال إعادة الانتشار في الحديدة".

    أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح
    © Sputnik . Ahmed El Soufi
    سكرتير صالح عن "اتفاق السويد" لـ"سبوتنيك": لا يمكن ترجمته على أرض الواقع والحوثي لم يربح
    وبشأن الخلاف حول هوية قوى الأمن المحلية التي ستتولى مهام الأمن في الحديدة، أكد غريفيث، أن "اتفاق الحديدة بشأن قوى الأمن المحلية كان واضحا وتم حسم النقاش حوله في السويد"، وذلك وفقا لـ"المسيرة".

    بدوره، أكد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية في صنعاء، هشام شرف، "التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم، واتهم الحكومة اليمنية وقوات التحالف التي تدعمها بالالتفاف على الاتفاق".

    وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله، اتهم الوزير شرف، خلال لقائه غريفيث، التحالف والحكومة اليمنية بمحاولة الالتفاف على مخرجات مشاورات السويد وإفشالها. كما اتهم التحالف، بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير.

    ونقلت الوكالة، عن شرف، قوله "يتحدث إعلام تحالف العدوان من حين لآخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لطرف صنعاء بأنه من يعرقل السماح بدخول السفن، في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول، بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية، في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات".

    وتطرق وزير خارجية حكومة الإنقاذ، إلى "المعاناة الناجمة جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي، وما يعانيه المواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد سلامته وحياته في طريقه إلى مأرب وعدن وسيئون، إضافة لعمليات ابتزاز مالي واستفزاز من السلطات في منافذ الخروج".

    وأشار إلى أن الحكومة اليمنية وجهت بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، في اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد، ما فاقم معاناة اليمنيين خاصة الطلاب والمرضى، محذرا من انتشار مجموعات سماسرة تقوم ببيع الجوازات واحتمال تطورها إلى مرحلة وصولها للخارجين على القانون والإرهابيين.

    وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على الحكومة للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام، وبالأخص القضايا الإنسانية ووقف إجراءاتها بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات الخاضعة لجماعة أنصار الله.

    ميناء الحديدة، اليمن 5 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    محافظ الحديدة: يتهم "أنصار الله" برفض تنفيذ اتفاق السويد
    وشدد على أهمية قيام الأمم المتحدة ومبعوثها بالتوضيح لتلك الدول بأن هناك مشاورات تتم برعاية أممية تهدف إلى إنهاء الحرب وصولا إلى حل سياسي سلمي شامل وهو ما يتطلب وقف أي إجراءات أحادية لا تخدم جهود بناء الثقة.

    يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. لكن الطرفان يتبادلان، بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

    وفي مسعى لإنقاذ اتفاق ستوكهولم وصل غريفيث، مساء أمس، إلى صنعاء لبحث سبل تنفيذ الاتفاق. وأبلغ مصدر دبلوماسي في صنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن "غريفيث، "سيلتقي، خلال الزيارة، قيادة جماعة أنصار الله، والجنرال باتريك كامرت رئيس لجنة الأمم المتحدة لإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة الحديدة والصيف ورأس عيسى.

    انظر أيضا:

    عضو وفد مشاورات صنعاء: فشل مشاورات السويد سيفقد ثقة الجميع في الأمم المتحدة
    سياسي يمني: "مشاورات السويد" لا تستحق هذا الاهتمام
    إعلامي يمني: مشاورات السويد مهددة بالفشل لهذه الأسباب
    قرقاش يكشف كيف فضح "اتفاق السويد" جماعة الحوثي
    محافظ الحديدة لـ"سبوتنيك": الحوثيون سلموا ميناء الحديدة لأنفسهم ويرفضون تنفيذ اتفاق السويد
    "أنصار الله" تبدأ إعادة الانتشار في الحديدة تماشيا مع اتفاق السويد
    الكلمات الدلالية:
    المفاوضات اليمنية في السويد, الأزمة في اليمن, أخبار اليمن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, وقف إطلاق النار, الحرب في اليمن, مشاورات السويد, حكومة الإنقاذ, الحكومة اليمنية, أنصار الله, الأمم المتحدة, مارتن غريفت, هشام شرف, السويد, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    السياح على جبل آي بيتري في شبه جزيرة القرم الروسية
    شاهد السياحة والاستجمام في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك