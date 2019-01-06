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14:31 06 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الجيش الأمريكي

    عمليات بغداد تصدر توضيحا حول نزول قوة عسكرية أمريكية وسط العاصمة

    © AP Photo / Oksana Dzadan
    العالم العربي
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    أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، بيانا توضيحياً حول "أسئلة واستفسارات" بخصوص نزول قوة عسكرية أمريكية برفقة قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي بجولة في شارع المتنبي ببغداد

    وجاء في بيان قيادة عمليات بغداد " اُثيرت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول قيام عدد من الأمريكان بمرافقة قائد عمليات بغداد خلال جولته في شارع المتنبي، ولبيان الحقائق نورد التفاصيل التالية:

    1- بتاريخ الجمعة 4 يناير/ كانون الثاني 2019 تجول قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي يرافقه عدد من ضباط ركن القيادة، وكذلك الصحافية الأمريكية جان آراف من إذاعة NPR، وكانت قد قدمت في وقت سابق طلب إجراء جولة ميدانية في العاصمة بغداد من أجل الاطلاع على الواقع الأمني فيها، وتكذيب مزاعم الصحافة الصفراء التي تروج لأعمال العنف والاقتتال في العاصمة.

    2-رافق الصحافية المذكورة خلال جولتها عدد من قوات التحالف، مع العلم لم يكونوا بمهمة عسكرية، وأن مهمتهم اقتصرت على مرافقتها وليس تأمين الحماية لها.

    3- خلال الجولة في شارع المتنبي، وبناء على طلب عدد من القنوات الفضائية تم اجراء لقاءات مع الصحافية جان آراف والتي أشادت بدور القوات الأمنية العراقية، والقدرة العالية التي يتمتع بها في حفظ الملف الأمني، ومحاربة الإرهاب، وكذلك أبدت جان آراف اندهاشها لما شاهدته من استقرار أمني، وأن الحياة طبيعية جدا، ولا يوجد هناك ما يشير إلى أي اعمال عنف، أو إرهاب، وهذا ما نقلته في تقريرها التي أصدرته لاحقا، والذي لقي ترحيبا كبيرا في المجتمع الأمريكي الذي تفاجأ هو الاخر بالتقرير، والذي عدوه انتصار حقيقي للشعب العراقي وجيشه. مع العلم ان الصحفية المذكورة قد زارت العراق في الأعوام السابقة وشاهدت الاعمال الإرهابية التي كانت تعصف بالبلاد، وسجلت معدل عالي من الجريمة، والتي تم القضاء عليها بفضل التلاحم بين أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية.

    4- أن الصورة السابقة للوضع الأمني في العاصمة بغداد وغيرها من المدن العراقية تشكلت وأعطت انطباعا سيئا للمجتمع الدولي، كان بسبب الضعف في الماكنة الإعلامية التي كان يجب أن تستهدف المجتمع الدولي، وتعمل على تغيير الصورة السابقة لحال الوضع الأمني في العراق، لذا عمدنا إلى استقطاب المؤسسات الصحافية الأجنبية من أجل تغيير تلك الصورة، وبيان الحقائق الناصعة، والتي ترسم صورا متلألئة عن قدرة وقابلية القوات الأمنية بمختلف تسمياتها في محاربة الإرهاب، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في ربوع الوطن كله.

    وأثار نزول قوة عسكرية مسلحة أمريكية إلى شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد السبت، جدلا حادا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات عن طبيعة تلك القوة، خاصة أنها مسلحة، وخارج القواعد الرسمية.

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