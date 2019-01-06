نصر الحريري يدعو أمريكا لتحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا

القاهرة- سبوتنيك. وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "ندعو أمريكا والدول الصديقة تحمل مسؤولية الانسحاب من سوريا ومنع تكرر المأساة".

ERIC THAYER جون بولتون يصل إسرائيل لبحث القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا

وحذر الحريري من أن الانسحاب الأمريكي، والذي وصفه بـ"غير المدروس"، "سينجم عنه مخاطر أولها دخول الميليشيات الإيرانية للمناطق التي انسحبت منها القوات الأمريكية ".

وأضاف "الدخول الإيراني سيعني ظهور امتداد للتنظيمات الإرهابية مجددا بغض النظر عن اسمها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر / كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

لاحقا أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.