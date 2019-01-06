أفيخاي أدرعي يتمنى التوفيق في بطولة كأس آسيا لدولة عربية مجاورة

مع انطلاق بطولة كأس أسيا 2019 في دولة الإمارات ومشاركة 11 دولة عربية تمنى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التوفيق لدولة عربية مجاورة.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، على مشاركة المنتخب اللبناني في كأس آسيا لكرة القدم 2019، المقامة على في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنجاح والتوفيق للجميع المنتخبات العربية في مباريات #كأس_اسيا لكرة القدم واخص بالذكر المنتخب اللبناني الذي يشارك في هذه المباريات لأول مرة. #كأس_آسيا2019 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 5, 2019

وقال أفيخاي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بالنجاح والتوفيق للجميع المنتخبات العربية في مباريات كأس أسيا لكرة القدم وأخص بالذكر المنتخب اللبناني الذي يشارك في هذه المباريات لأول مرة كأس آسيا2019".

يذكر أن المنتخب اللبناني جاء في مجموعة تضم كل من السعودية وقطر وكوريا الشمالية.