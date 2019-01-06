الحكومة اليمنية و"أنصار الله" يحملان الأمم المتحدة مسؤولية إخفاق اتفاق ستوكهولم

قال الدكتور نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاقات السويد، بعد خروقات قامت بها جماعة "الحوثيين".

وأوضح عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية مع "راديو سبوتنيك" أن الحوثيين قاموا بخروقات بداية من 18 ديسمبر/كانون الأول حتى الآن، والمقدرة بـ400 خرقا، أي لا يقل عن 20 خرق يومي، أخرها ما حدث قبل ساعات، حيث قاموا بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة الكيلو 7، وقصف مصنع أغذية في الكيلو 16 للقطاع الخاص.

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي يؤكد لغريفيث تمسك "أنصار الله" باتفاق ستوكهولم