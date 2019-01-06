البحرية اليمنية تعثر على سفينة مفقودة

عثرت البحرية اليمنية على سفينة مفقودة منذ يومين قرب جزيرة سقطرى المطلة على المحيط الهندي، وعلى متنها ما يقارب 30 شخصا.

وأوضح وكيل عام محافظة سقطرى، رائد الجريبي، أنه تم العثور على السفينة على بعد 23 ميلا بحريا من سواحل الجزيرة، مؤكدا أن جميع من كان على متنها من ركاب وبحارة بصحة جيدة. وذلك بحسب صحيفة "المرصد".



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وتحركت السفينة قبل يومين من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى باتجاه مديرية قصيعر بمحافظة حضرموت، جنوبي البلاد، قبل أن تصاب بعطل فني، وينقطع الاتصال بها.

يشار إلى أن سقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية.