هكذا تابع ملك الأردن فوز بلاده في أمم آسيا

وظهر الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، خلال متابعتهما لمباراة "النشامي" مع أستراليا في كأس آسيا.
ملك الأردن عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال متابعتهما مباراة "النشامى" مع منتخب أستراليا ضمن بطولة #كأس_آسيا2019#الإمارات2019 #الأردن_أستراليا— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 6, 2019
ألف مبروك 🇯🇴 pic.twitter.com/dpVENWxjrY
وفاز منتخب الأردن على نظيره الأسترالي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.
هدف النشامى HD #الاردن_استراليا pic.twitter.com/o1QWEE3bkI— GOOOL أسد العالمي V (@alealamiu24) January 6, 2019
أحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم الأردن، أنس بني ياسين في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.
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