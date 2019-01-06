إسرائيل تحتجز 5 من طلاب معهد ديني يهودي بتهمة قتل امرأة فلسطينية

وأصيبت عائشة الرابي (47 عاما) بجرح قاتل في الرأس جراء حجر ألقي على سيارتها قرب مدينة نابلس الفلسطينية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد شين بيت بأن المعتقلين الخمسة، الذين لم يذكر أسماءهم، طلاب بمعهد ديني في مستوطنة رحليم المجاورة. وجميعهم دون 18 عاما ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم.
وقال محامون عن الخمسة إن جهاز الأمن الداخلي يحتجز موكليهم في مكان منعزل في محاولة لانتزاع اعترافات زائفة منهم. لكن الجهاز قال في بيانه إن المعتقلين خضعوا لاستجواب وفق القانون.
وتشهد الضفة الغربية اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين وبين المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتمي بعضهم لجماعات يهودية متشددة.
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