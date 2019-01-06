وزير الدفاع الكويتي يصدر أمرا عاجلا بشأن ميزانية التعزيزات االعسكرية

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة.

وأمر قرار وزير الدفاع الكويتي، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي، والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات االعسكرية لوزارة الدفاع، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضافت الصحيفة، أن قرار ناصر صباح الأحمد، شمل التحقيق في تقرير "المحاسبة" وتعاقدات ميزانية التعزيزات العسكرية لـ "الدفاع" خلال السنوات الثلاث الماضية.

قرار النائب الأول يشمل التحقيق في تقرير "المحاسبة" وتعاقدات ميزانية التعزيزات العسكرية لـ "الدفاع" خلال السنوات الثلاث الماضية #ناصر_صباح_الاحمد #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/qVq3fGxNnw — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) ٦ يناير ٢٠١٩

وكان ديوان المحاسبة أعلن، أنه حقق العديد من الإنجازات الرقابية خلال العام 2018، في إطار سعيه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية "2016 — 2020"، التي تستهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.



وأكد الديوان في تقرير "حصاد 2018" حرصه طوال العام الماضي على تكثيف أنشطته الرقابية على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى سعيه للارتقاء بالمنتجات الرقابية وتطوير كفاءة الأداء ضمن قطاعاته الرقابية وتعزيز التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لعام 2017-2018 يتصدر قائمة إنجازاته على الصعيد الرقابي.