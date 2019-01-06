توقيف 3 داعشيات أجنبيات ونقلهن إلى مركز للقوات الأمريكية في سوريا

تم في ريف مدينة الحسكة السورية توقيف ثلاث نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي محظور.

وأكدت مصادر خاصة لوكالة أنباء "آسيا" المعلومات التي تحدثت عن إلقاء القبض على ثلاثة نساء من جنسيات أجنبية بريف الحسكة الجنوبي.

وبينت المصادر أن حاجزا لما يسمى "وحدات الحماية الكردية" عند ناحية مركدا الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب الحسكة، ألقى القبض على ثلاثة نساء من جنسيات أجنبية ينتمين لـ"داعش" (المحظور في روسيا)، أثناء محاولتهن التوجه إلى مدينة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم احتجاز الموقوفات الثلاث عند الحاجز لمدة ساعة وتسليمهن لدورية كانت تستقل عربة "همر" توجهت إلى مدينة الشدادي جنوب الحسكة حيث مركز القوات الأمريكية في المنطقة.

ولفتت وكالة "آسيا" إلى أن مناطق الجيب الأخير المتبقي تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، تشهد استسلاما لعناصره وتسليم أنفسهم لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وسط انهيار في صفوف التنظيم الذي سحب عوائله وقام بتجميعهم في منطقة الشعفة.