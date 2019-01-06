تسجيل
20:35 06 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مهاجرين غير شرعيين

    "الهناجر" إحدى محطات "رحلة الموت" بين ليبيا وأوروبا

    © REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مازالت أزمة الهجرة غير الشرعية تؤرق السلطات الليبية ومعظم دول العالم، خاصة في ظل انتشار العمليات الإرهابية في دول أوروبا، التي تقول أن المهاجرين أحد الأسباب الرئيسية في ذلك الأمر.

    يقول (محمود ج)، عامل مصري: "مكثنا ثلاثة أيام في غرفة من الصاج، لا نعرف ما مصيرنا، أو في أي مكان نتواجد، أو متى سنتحرك نحو وجهتنا إلى أوروبا.

    ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
    © REUTERS / Stringer
    ليبيا... قرار جديد بشأن الهجرة غير الشرعية
    وأضاف: "الرحلة لم يكتب لها النجاح، بسبب خلافات مع المهربين، الذين طلبوا مبالغ ضعف المتفق عليها بعد إقامتهم في "الهناجر" أو مراكز التجميع، لمدة ثلاثة أيام في ليبيا.

    وتابع: "ما يسمى بالهناجر أو الاستراحات في حالة غير آدمية، وهي محاطة بالمخاطر طول الوقت، خاصة أنها تقع في الصحراء الشاسعة، وتبعد عن أي مدن أو بلدات، وهو الأمر الذي يساعد في الاختباء عن أعين القوات الأمنية".

    ولفت إلى أن الهنجر الواحد يضم عشرات الشباب من جنسيات مختلفة، وكل فريق ينتظر موعد مغادرته نحو الوجهة التي سيسافر إليها، خاصة أنها تعتبر محطات استراحة للمهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا، مشيرا إلى أن المهربين يقدموا للفرد رغيف خبز واحد في الوجبة مع قطعة من الجبن، أو علبة مربى صغيرة فقط، كما أن الغطاء، الذي يوفرونه لنا لا يحمي من برودة الشتاء".

    من جهته يقول أحمد الصويعي، مواطن ليبي: "هذه المخابئ أو ما يعرف بالهناجر تنتشر في المناطق الساحلية، منها منطقة "الزوارة وصبراتة والزاوية"، وتستخدم باستمرار في عمليات تهريب البشر عبر البحر في قوارب صغيرة".

    ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
    © REUTERS / Stringer
    بالصور...قارب "هجرة غير شرعية" أبحر 3 أيام...ومفاجأة كانت بانتظاره
    فيما تقول عائشة المليان، أستاذ التاريخ بجامعة الجبل الغربي في ليبيا، إن الهناجر تنتشر بشكل كبير في الجنوب الليبي، عبر مساحة صحراوية تقدر بنحو 1000 كيلو متر، وهي مناطق يصعب مراقبتها.

    وتضيف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن 60 في المئة من المهاجرين يتعرضون إلى مخاطر عبر تلك الرحلات، وأن بعضهم يموتون في الصحراء من الجوع والعطش بعد تركهم لأيام.

    وأشارت إلى استمرار عمليات التهريب حتى اليوم، عبر المدن الساحلية، وأن المخابئ تتواجد في أماكن سرية، يلقى فيها الشباب لأيام في أوضاع غير آدمية.

    ومن ناحيته قال أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن المراكز تنتشر بشكل كبير في مناطق القطرون والكفرة وسبها، وفي الجنوب الغربي.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الهناجر تستخدم في تجميع المهاجرين، تمهيدا لتهريبهم عبر المناطق الحدودية والساحل الغربي لليبيا، وينطلقون نحو البحر في قوارب صغيرة.

    وتابع: "هذه المراكز تعرض حياة الشباب للخطر، وبعضهم يموت على يد الجماعات الإرهابية والمهربين، خاصة أن تلك العمليات تتم بالتنسيق بين قيادات المليشيات والتنظيمات الإرهابية والعناصر التي تتولى عمليات التهريب".

    انظر أيضا:

    النمسا: هناك استقرار في أوضاع الهجرة غير الشرعية مقارنة بعام 2015
    ليبيا... قرار جديد بشأن الهجرة غير الشرعية
    الولايات المتحدة تغلق نقطة التفتيش على حدودها مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية
    ميركل: حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يكمن بالتعاون على المستوى الدولي
    بالصور... مدينة ملاهي تحاكي الهجرة غير الشرعية في المكسيك
    السيسي يبحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب مع مستشار النمسا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الهجرة غير الشرعية, الحكومة الليبية, أوروبا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    السياح على جبل آي بيتري في شبه جزيرة القرم الروسية
    شاهد السياحة والاستجمام في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك