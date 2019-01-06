قصف مروحي إسرائيلي على موقعين لـ"حماس" في قطاع غزة

رام الله — سبوتنيك. أعلن الجيش الإسرائيلي شن قصف مروحي على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة بزعم إطلاق عبوة ناسفة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل أغارت مروحيات حربية على موقعيْن عسكريّيْن تابعيْن لمنظمة #حماس في قطاع #غزة ردًّا على اطلاق عبوة ناسفة تم وصلها لبالونات وإطلاقها من خلال قطعة طائرة صغيرة، من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 6, 2019

​وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، "قامت مروحيات من جيش الدفاع باستهداف موقعين عسكريين تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردا على عبوة ناسفة تم وصلها لبالونات وإلقاؤها بواسطة قطعة طائرة صغيرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم".

وأضاف: "حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة ومنه، جيش الدفاع سيستمر بالعمل للدفاع عن مواطني إسرائيل وضد الإرهاب المنطلق من القطاع".