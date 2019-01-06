سوريا... ضحايا بانهيار بناء في حلب ومنزل في الحسكة (صور)

وبحسب "سانا"، لقيت سيدة وطفلها حتفهما وأصيبت طفلتها الأخرى جراء انهيار سقف منزلهم الطيني بريف الحسكة الغربي.
ويعود السبب الرئيسي للانهيار والحريق إلى كسر أحد الأعمدة المثبتة لسقف المنزل ما أدى إلى انهياره.
من جهة أخرى انهار مبنى سكني في حي الصالحين في حلب، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شاب في حين لا يزال مصير عائلتين مجهولا مع استمرار محاولات انتشال أفرادهما من تحت الأنقاض.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب: إن مبنى سكنيا مؤلفا من أربعة طوابق انهار منتصف ليل السبت- الأحد، وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان وانتشلت امرأة في الخمسينيات وتم إسعافها إلى مشفى الرازي حيث فارقت الحياة، كما أصيب شاب في العشرين من عمره إصابات خطيرة وتم نقله إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأضاف المراسل أن أفراد عائلتين من سكان المبنى المنهار لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وأن فرق الإنقاذ تبذل ما بوسعها للوصول إليهم، دون معرفة ما إذا كان بينهم من لا يزال على قيد الحياة.
وأشار المراسل إلى أن سبب سقوط البناء هو ما أصابه من تصدعات ناجمة عن التفجيرات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي سقطت في محيطه خلال سنوات الحرب، والتي أطلقت من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب، لافتا إلى أن أهالي البناء ناشدوا منذ نحو أربعة أيام الجهات المعنية بمعالجة التصدعات التي لحقت في البناء المذكور.
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