سوريا... ضحايا بانهيار بناء في حلب ومنزل في الحسكة (صور)

وبحسب "سانا"، لقيت سيدة وطفلها حتفهما وأصيبت طفلتها الأخرى جراء انهيار سقف منزلهم الطيني بريف الحسكة الغربي.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin بالفيديو... حلب تطلق عملية إعادة الإعمار والحياة

واشتعلت النيران بالمنزل بعد سقوط السقف، ووقع الحادث في قرية مخروم بريف الحسكة الغربي على الطريق الواصل بين الحسكة وجبل عبد العزيز.

ويعود السبب الرئيسي للانهيار والحريق إلى كسر أحد الأعمدة المثبتة لسقف المنزل ما أدى إلى انهياره.

من جهة أخرى انهار مبنى سكني في حي الصالحين في حلب، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شاب في حين لا يزال مصير عائلتين مجهولا مع استمرار محاولات انتشال أفرادهما من تحت الأنقاض.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب: إن مبنى سكنيا مؤلفا من أربعة طوابق انهار منتصف ليل السبت- الأحد، وأن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان وانتشلت امرأة في الخمسينيات وتم إسعافها إلى مشفى الرازي حيث فارقت الحياة، كما أصيب شاب في العشرين من عمره إصابات خطيرة وتم نقله إلى المشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

© Sputnik . Ali Hashem بانهيار مبنى سكني بحي الصالحين في حلب

وأضاف المراسل أن أفراد عائلتين من سكان المبنى المنهار لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وأن فرق الإنقاذ تبذل ما بوسعها للوصول إليهم، دون معرفة ما إذا كان بينهم من لا يزال على قيد الحياة.

© Sputnik . Ali Hashem بانهيار مبنى سكني بحي الصالحين في حلب

وأشار المراسل إلى أن سبب سقوط البناء هو ما أصابه من تصدعات ناجمة عن التفجيرات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي سقطت في محيطه خلال سنوات الحرب، والتي أطلقت من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب، لافتا إلى أن أهالي البناء ناشدوا منذ نحو أربعة أيام الجهات المعنية بمعالجة التصدعات التي لحقت في البناء المذكور.