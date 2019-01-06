الحوثي يستنكر التباطؤ في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

القاهرة — سبوتنيك. ولفت الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، إلى أن الحوثي أشار، خلال استقباله في صنعاء اليوم الأحد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إلى "العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف تحالف العدوان".
ووفقا لعبد السلام "جرى الحديث خلال اللقاء حول الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح تسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب".
يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين.
ومنذ التوصل للاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.
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