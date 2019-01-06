الحوثي يستنكر التباطؤ في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

استنكر زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عبد الملك الحوثي، "التباطؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها"، مؤكداً على ضرورة على البدء بتنفيذ التهدئة في تعز وصرف رواتب الموظفين وفتح المطار والإفراج عن الأسرى.

القاهرة — سبوتنيك. ولفت الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، إلى أن الحوثي أشار، خلال استقباله في صنعاء اليوم الأحد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إلى "العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف تحالف العدوان".

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي يؤكد لغريفيث تمسك "أنصار الله" باتفاق ستوكهولم

وأكد الحوثي على "أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق، والبدء بتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم محافظات الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه".

ووفقا لعبد السلام "جرى الحديث خلال اللقاء حول الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح تسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

​يذكر أن طرفي الصراع في اليمن توصلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لاتفاق في السويد تضمن وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين.

ومنذ التوصل للاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.